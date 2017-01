POL-DA: Darmstadt: Einbrecher schlagen Scheiben an Kindergarten und Jugendhaus ein

Darmstadt (ots) - An einer Kindertagesstätte in der Bismarckstraße sowie an einem Jugendhaus in der Bartningstraße schlugen Kriminelle in der Nacht zum Freitag (20.01.) Scheiben ein, um in die Einrichtungen zu gelangen. Während sie in dem Kindergarten anschließend zwei leere Geldkassetten mitgehen ließen, sahen sie am Jugendhaus aus bislang nicht bekannten Gründen von einem Einstieg in das Gebäude ab. Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell