POL-DA: Griesheim: Nächtliche Einbrecher im Kindergarten

Griesheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (19.01.) drangen Kriminelle in die Kindertagesstätte St. Marien in der Georg-Büchner-Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Räume, brachen anschließend eine Bürotür auf und durchsuchten die dortigen Schränke. Außer Schlüsseln und einer Lesebrille ließen die ungebetenen Besucher nichts mitgehen. Bereits am 4. Januar 2017 versuchten Einbrecher in den Kindergarten zu gelangen, scheiterten damals aber an den Türschlössern. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell