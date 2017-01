POL-DA: Viernheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Viernheim (ots) - Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirschenstraße geriet am Donnerstag (19.01.) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Balkontür auf und drangen so in die Räume ein. Anschließend wurden mehrere Zimmer und Möbel durchsucht. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei ein geringer Geldbetrag in die Hände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell