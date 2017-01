POL-DA: Groß-Gerau: Kaffeemaschine und Geld bei Einbruch erbeutet

Groß-Gerau (ots) - Eine Kaffeemaschine und Geld fiel Kriminellen in die Hände, die am Donnerstag (19.01.) zwischen 11.15 Uhr und 21.15 Uhr in ein Einfamilienhaus "Am Engelspfad" eingebrochen sind. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Sie konnten nach der Tat unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell