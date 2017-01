POL-DA: Fränkisch-Crumbach/Groß-Bieberau: Autodiebe entwenden in der Nacht zwei BMW im Gersprenztal

Fränkisch-Crumbach/Groß-Bieberau (ots) - Gleich zwei Fahrzeuge der Marke BMW wurden in der Nacht zum Freitag (20.01.) im Gersprenztal von Kriminellen entwendet. Ein auf einem Grundstück in der Hagenstraße in Fränkisch-Crumbach abgestellter schwarzer BMW X6 mit dem Autokennzeichen ERB-FS 315 im Wert von rund 70.000 Euro wurde von den Tätern auf bislang unbekannte Weise gestohlen. Zudem schlugen Autodiebe auch "Am Mühlberg" in Groß-Bieberau zu. Dort entwendeten sie einen vor dem Haus geparkten schwarzen BMW 1er mit dem Kennzeichen HD-KG 197 im Wert von zirka 8.000 Euro. Ob es zwischen den beiden Diebstählen einen Tatzusammenhang gibt, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der beiden gestohlenen Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0 oder mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Nummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell