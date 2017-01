POL-DA: Griesheim: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Geld / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) - Mit Schmuck und Geld sind Einbrecher entkommen, die am Donnerstag (19.01.2017) ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße aufgesucht hatten. Zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr hatten die Täter die Terrassentür des Hauses aufgebrochen und in den Wohnräumen nach Wertgegenständen gesucht. Hierbei durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten gehen davon aus, das die Täter von dem angrenzenden Waldstück her auf das Anwesen gelangt waren und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter de Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell