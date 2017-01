POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: In Schlangenlinien vor dem Rettungswagen/58-jähriger mit über zwei Promille am Steuer

Darmstadt (ots) - Weil ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Hochsauerlandkreis am Donnerstagnachmittag (19.01.) auf der Bundesstraße 3 in Schlangenlinien vor einem Rettungswagen herfuhr, wurde die Polizei verständigt. Die alarmierten Streifenbeamten der Polizeistation Pfungstadt baten den 58-jährigen Wagenlenker anschließend zu einem Atemalkoholtest, der 2,09 Promille anzeigte. Der Sauerländer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell