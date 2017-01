POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bürogebäude/Glastür mit Feuerlöscher eingeschlagen

Darmstadt (ots) - Ein Bürogebäude in der Landwehrstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (19.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten zunächst unerkannt in das Gebäude und hebelten anschließend die Eingangstür einer dort ansässigen Firma auf. Sie durchsuchten mehrere Büroräume, brachen dort einen Schrank und einen Bürocontainer auf und schlugen zudem mit einem Feuerlöscher eine Glastür ein. Ihnen fielen Geld und zwei Mobiltelefone in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

