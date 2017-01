POL-DA: Michelstadt: Mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt/Wer hat etwas bemerkt?

Michelstadt (ots) - Mehrere Mülltonnen wurden in der Nacht zum Donnerstag (19.01.) im Stadtgebiet von Unbekannten umgeworfen und teilweise in Brand gesteckt. Während die gegen 0.50 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Michelstadt jeweils eine in Brand gesteckte Restmülltonne in der Unterwegswiesenstraße und in der Erbacher Straße löschen mussten, scheiterten die Täter mit ihrem Versuch ein weiteres Müllgefäß in der Rumilystraße anzuzünden. Die Polizei fahndete anschließend mit mehreren Streifenwagen ohne Erfolg nach den flüchtigen Verursachern. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

