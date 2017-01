POL-DA: Groß-Umstadt: Fahndung nach einem 55-jährigen Vermissten aus Kürten

Groß-Umstadt (ots) - Aktuell fahndet die Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis nach einem 55-jährigen Mann aus Kürten, der seit Dienstagmorgen (17.01.2017) vermisst wird. Da der 55-Jährige aus Darmstadt stammt und sich vermutlich am Mittwochnachmittag in Groß-Umstadt aufgehalten hat, werden auch in Südhessen Zeugen gesucht, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können oder seinen grünen Renault Kangoo mit dem amtlichen Kennzeichen GL-LV 1000 gesehen haben. Weitere Hinweise sind der Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/3538974 zu entnehmen.

Hinweise an die Medienvertreter: Rückfragen zur Fahndung bitte an die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer-Kreis unter 02202 / 205-120

