POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Fränkisch-Crumbach (ots) - Ein Brand in einem Haus im Christiansweg forderte in der Nacht zum Donnerstag (19.01.) gegen 2.45 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fränkisch-Crumbach. Ein bei Ausbruch des Feuers alleine in der Wohnung schlafender 61-jähriger Bewohner wachte auf und bemerkte Flammen im Zimmer. Dem Mann gelang es anschließend das Feuer zu löschen. Er zog sich Brandverletzungen zu. Bei einem 64 Jahre alten Nachbarn, der ihm zu Hilfe eilen wollte, bestand der Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wobei der 64-jährige Nachbar die Klinik bereits wieder verlassen konnte. Die verqualmten und stark rußgeschwärzten Räume wurden anschließend von der Feuerwehr gelüftet. Neben der Polizei und den Brandbekämpfern waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt in den Einsatz eingebunden. Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell