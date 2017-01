POL-DA: Bürstadt: Einbrecher von Bewohnerin überrascht / Polizei nimmt 40-jährigen Tatverdächtigen fest

Bürstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben in der Nacht zum Donnerstag (19.01.) nach einem Einbruch in Bürstadt einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 0.30 Uhr soll der polizeibekannte Mann aus Darmstadt die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung in der Heppenheimer Straße eingedrungen sein. Im Inneren durchwühlte er bei seiner Suche nach Beute mehrere Schubladen im Wohnzimmer. Durch die Geräusche auf den Eindringling aufmerksam geworden, wollte die Bewohnerin nach dem Rechten schauen. Der 40-Jährige ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den Fliehenden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an einem nahen Getränkemarkt festnehmen. Gegenüber den Polizisten räumte er die Tat ein. Er kam über Nacht in ein Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell