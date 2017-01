POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungen im Visier von Einbrechern/Töpfe, Pfannen und Kaffeebecher gestohlen

Groß-Gerau (ots) - Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Gernsheimer Straße gerieten am Mittwochnachmittag (18.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten jeweils die Eingangstüren auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in den Zimmern. Während sie in einer Wohnung Schmuck mitgehen ließen, hatten es die ungebetenen Besucher in der Nachbarwohnung auf Töpfe, Pfannen und einen Thermokaffeebecher abgesehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell