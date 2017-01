POL-DA: Michelstadt: Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz/Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) - Einen Schaden von etwa 2000 Euro verursachte der Fahrer eines weißen Handwerkerfahrzeugs am Mittwoch (18.01.) gegen 9.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Beim Rückwärtsausparken stieß er mit dem Fahrzeug einer 61-jährigen Michelstädterin zusammen, die nach einer freien Parklücke suchte. Zunächst stieg der zirka 25 Jahre alte Wagenlenker aus und gab eine Telefonnummer an, unter der er später aber nicht mehr erreichbar war. Anschließend entfernte er sich vom Ort des Geschehens. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten handelt es sich um einen weißen Klein-Lkw, ähnlich einem Ford Transit. Auf der linken Seite im Heckbereich dürfte mit blauer Schrift die Internetadresse einer Firma angebracht sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

