POL-DA: Münster: Einbruch im Helgolandring / Wer kann Hinweise zu einem weißen Fiat Punto oder den Tätern geben?

Münster (ots) - Am Mittwoch (18.01.2017) sind Kriminelle in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Helgolandring eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen näherten sich die Kriminellen aus Richtung Feldrand der Rückseite des Hauses. Um in die Wohnräume zu gelangen brachen sie eine Kellertür sowie eine Zwischentür auf. Im Anschluss suchten die Täter in den Wohnräumen nach Wertsachen. Sie durchwühlten hierbei Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen zählt Geld zu ihrer Beute. In den frühen Abendstunden fiel einem aufmerksamen Anwohner im Helgolandring ein weißer Fiat Punto mit ausländischen Kennzeichen auf. Ob das Fahrzeug in Verbindung mit der Tat steht, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, denen der weiße Fiat Punto in dem Wohngebiet aufgefallen ist, die Hinweise zu den Fahrzeuginsassen geben können oder die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

