POL-DA: Groß-Gerau: Marihuana-Plantage in der Wohnung/Polizei stellt 168 Pflanzen sicher

Groß-Gerau (ots) - In einer Wohnung im Nordring entdeckten Polizeibeamte am Dienstag (17.01.) eine Marihuana-Plantage. Zwei 27 und 53 Jahre alte Männer wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt wurden von der Polizei anschließend 168 Marihuana-Pflanzen in den Räumlichkeiten sichergestellt. Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell