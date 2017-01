POL-DA: Heppenheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B460 / Fußgängerin von Auto erfasst

Heppenheim (ots) - Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen (19.01.) kommt es derzeit auf der Bundesstraße 460 im Ortsteil Wald-Erlenbach zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 6.25 Uhr wurde eine 58 Jahre alte Fußgängerin auf Höhe der Siegfriedstraße nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Die 59-jährige Fahrzeugführerin aus Fürth war in Richtung Heppenheim unterwegs. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Schwerverletzte umgehend in ein Krankenhaus. Hier erlag die Heppenheimerin jedoch ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Beamten der Polizeistation Heppenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell