POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Walldorf, Zwillingstraße - Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) - Im Zeitraum vom 17.01.2017, 17:30 Uhr bis 18.01.2017, 17:30 Uhr wurde ein in 64546 Mörfelden-Walldorf, an der Kreuzung Zwillingstraße/Reviolstraße ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke Ford, Farbe schwarz durch einen unbekannten Fahrzeugführer am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Der Verursacher hinterliess Lackspuren in weiß bzw. silber. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiation Mörfelden unter der Telefonnummer 06105-40060 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell