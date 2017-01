POL-DA: Büttelborn: Einbrecher im Tennisheim/Fernseher zum Abtransport bereitgelegt

Büttelborn (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (18.01.) verschafften sich Einbrecher Zutritt in das "Außerhalb" gelegene Tennisheim des SKV/TV Büttelborn. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Hier hebelten sie anschließend außerdem eine Innentür auf und legten zudem offenbar ein Fernsehgerät für den Abtransport bereit, ließen den Apparat aber aus unerfindlichen Gründen am Tatort zurück. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen die ungebetenen Besucher auch sonst nichts mitgehen. Die Kriminellen verursachten durch ihr rabiates Vorgehen aber einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell