POL-DA: Weiterstadt: Kellerräume aufgebrochen, Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) - Am Dienstag (17.01.2017) mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-von-Stein-Straße feststellen, dass sich ein Dieb in den letzten Tagen unbemerkt in dem Keller des Hauses geschlichen hatte. Der Unbekannte brach dort mehrere Räume auf und suchte im Anschluss darin nach Brauchbarem. Nach ersten Feststellungen zählen Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Bohrhämmer zu seiner Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-3810 zu melden.

