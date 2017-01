POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern / Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) - Einbrecher hatten es am Dienstag (17.01.2017) auf Einfamilienhäuser im Traubenweg und in der Straße "Am Braunen Berg" abgesehen. Bei ihrem Beutezug entwendeten sie unter anderem Geld, Schmuck und einen Fernseher.

"Am Braunen Berg" haben die Bewohner den Einbruch am späten Dienstagabend (17.01.2017) gegen 23.40 Uhr bemerkt. Die Täter hatten die Fensterscheibe der Balkontür des Hauses zerstört und sich auf diesem Weg Zugang zu den Wohnräumen verschafft und diese nach Wertsachen durchsucht. Die Tatzeit lag nach 17.30 Uhr.

In der Zeit zwischen 10.10 Uhr und 21.35 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auch Zugang zu einem Bungalow im Traubenweg. Um in das Haus zu gelangen, brachen die Täter eine Kellertür auf. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen bis sie fündig wurden.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zu den Tätern übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell