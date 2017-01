POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Topf mit Fett fängt Feuer/25.000 Euro Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots) - Fett in einem auf dem Herd vergessenen Topf entzündete sich am Dienstagnachmittag (17.01.) gegen 15.50 Uhr in der Küche im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Cezannestraße und löste so den Einsatz der Feuerwehr aus. Die Brandbekämpfer aus Mörfelden-Walldorf hatten den Brand rasch unter Kontrolle und entlüfteten anschließend die Räume. Am Gebäude entstand kein Schaden und es wurde niemand verletzt, lediglich Teile der Kücheneinrichtung wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Das 1. Obergeschoss des Hauses ist aufgrund der starken Rußentwicklung und der Rauchgase zunächst nicht bewohnbar. Die betroffene, dort wohnende Familie muss vorübergehend ins Erdgeschoss umziehen. Den Schaden schätzt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand auf zirka 25.000 Euro.

