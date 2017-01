POL-DA: Bischofsheim: Wohnung in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Bischofsheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet am Dienstag (17.01.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und darin befindliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde, müssen nun die Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats 21/22 ermitteln. Hinweise an die Polizei werden unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

