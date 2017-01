POL-DA: Bischofsheim: Frierende Diebe unterwegs/39 Winterjacken vor Geschäft gestohlen

Bischofsheim (ots) - Bei den derzeit herrschenden Minusgraden suchen sich offenbar auch kriminelle Langfinger ihre Beute "lageangepasst" aus. 39, vor einem Bekleidungsgeschäft in der Chemnitzer Straße auf einem Kleiderständer aufgereihte Winterjacken der Marke "Geographical Norway", ließen Unbekannte am Montag (16.01.) zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr kurzerhand mitgehen. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Der Schaden beträgt rund 1400 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Jacken geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell