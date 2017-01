POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots) - Der Geschädigte parkte seinen Pkw Dacia Logan, in der Straße am Langer Kornweg in Höhe Hausnummer 27 in Kelsterbach. Als der Anzeigenerstatter am Abend zu seinem Pkw zurück kam, war dieser vorne links stark beschädigt und ca. 3 Meter vom ursprünglichen Abstellort verschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die beobachtete haben, wie am Dienstag, den 17.01. in der Zeit von 12 Uhr bis 24 Uhr, vermutlich ein LKW den o.a. Pkw beschädigt hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell