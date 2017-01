POL-DA: Vier leicht Verletzte bei Küchenbrand

Viernheim (ots) - Am Dienstag (17.01.2017) kam es in Viernheim, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Küchenbrand. Um 16:35 Uhr bemerkte die 28-jährige Wohnungsinhaberin, dass die Küchenzeile ihrer im Dachgeschoss gelegenen Wohnung in Brand geraten war und verständigte die Rettungsleitstelle Bergstraße. Die alarmierte Feuerwehr Viernheim konnte den Brand zügig löschen. Alle Hausbewohner mussten während der Löscharbeiten das Haus verlassen. Die Wohnungsinhaberin wie auch ihre drei Kinder im Alter von einem, drei und fünf Jahren erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Durch den Brand wurde die Küchenzeile zerstört und in diesem Bereich auch die Decke und Dachkonstruktion beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach vorsichtigen Schätzungen auf ca. 15.000 Euro belaufen. Die Wohnung ist nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten aber weiterhin bewohnbar. Nach ersten Ermittlungen war die Wohnungsinhaberin mit kochen beschäftigt und hatte den Raum kurz verlassen. Als sie zurück kehrte standen Teile der Küchenzeile bereits in Flammen. Was den Brand letztendlich ausgelöst hatte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gefertigt: PHK René Bowitz

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell