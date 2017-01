POL-DA: Mossautal-Hüttenthal: 21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mossautal (ots) - Am Dienstagmittag (17.01.) stoppten Beamte der Polizeistation Erbach in der Unteren Siegfriedstaße in Hüttenthal einen 21-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle hegten die Beamten alsbald den Verdacht, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein Drogentest reagierte dann auch positiv auf die Einnahme von Cannabis. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an und erstatten Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Wagenlenker.

