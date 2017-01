POL-DA: Rimbach: Polizeieinsatz wegen tätlicher Auseinandersetzung

Rimbach (ots) - Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 27 und 31 Jahre alten Männern kam es am Montagabend (16.01.) in der Fahrenbacher Straße. Gegen 22.10 Uhr wurde die Polizei per Notruf alarmiert und in eine dortige Unterkunft für Flüchtlinge gerufen. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer, die beide aus Afghanistan stammen, zunächst verbal in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Jüngere auf seinen Kontrahenten mit einem Messer losgegangen sein. Der 31-Jährige setzte daraufhin Reizgas ein. Herbeigeeilte Streifen waren umgehend vor Ort und konnten die Situation beruhigen. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell