POL-DA: Münster: Garage ausgeräumt / Zeugen nach Diebstahl gesucht

Münster (ots) - Diebe haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (14.01.2017) und Dienstagmittag (17.01.2017) eine Garage in Breitefeld aufgebrochen. Aus der Garage entwendeten die Täter Gegenstände im Wert von rund 3000,- Euro, darunter unter anderem ein Notstromaggregat, eine Plattensammlung, ein Bild und ein ferngesteuertes Modelauto. Zudem pumpten die Kriminellen Benzin aus dem Tank eines Motorrades ab. Die Beamten der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können (06071 / 9656-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell