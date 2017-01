POL-DA: Raunheim: Flohmarktbesucher bestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Raunheim (ots) - Eine 27 Jahre alte Frau aus Rüsselsheim sowie eine 42-Jährige Frankfurterin wurden am Sonntagmittag (15.01) auf dem Flohmarkt in der Flörsheimer Straße von Unbekannten bestohlen. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr entwendete ein Krimineller aus der Handtasche unbemerkt die Geldbörse der Rüsselsheimerin und gegen 13.20 Uhr wurde die Frau aus Frankfurt in gleichgelagerter Weise Opfer eines Diebstahls. Sie gab kurz vor der Tat einem Bettler, der gekrümmt über den Markt lief, ein wenig Geld. Kurz darauf stellte sie den Verlust fest. Ob diese Geldspende in Zusammenhang mit den Diebstahlsdelikten steht, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Bettler ist 40-45 Jahre alt, trug Vollbart und ist zirka 1,80 Meter groß. Der Mann trug in der rechten Hand eine Krücke. Bekleidet war er mit einer dunklen Sporthose, blauem Parka, schwarzer Wollmütze und dunklen Turnschuhen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell