POL-DA: Darmstadt: Motorroller gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Einen silbergrauen Motorroller haben Diebe am Montag (16.01.2017) in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr in der Riedeselstraße gestohlen. Der Roller der Marke Baotian war zur Tatzeit im Innenhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 982-SBT angebracht. Die Ermittler beim Ersten Polizeirevier haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rollers oder den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell