POL-DA: Höchst: Junger Autofahrer berauscht am Steuer

Höchst (ots) - Einen 23-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Höchst am Montagnachmittag (16.01.) auf der Kreisstraße 112, zwischen Höchst und Pfirschbach. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein anschließender Drogenvortest reagierte dann auch positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis und Amphetamin. Der 23-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wird die Führerscheinstelle von der Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell