POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Trekkingrad aus Auto gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) - In einen in der Piemontstraße geparkten Ford brachen Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (14.01.) und Montag (16.01.) ein. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug und ließen anschließend ein Trekkingrad der Marke Cube im Wert von 1400 Euro mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell