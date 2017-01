POL-DA: Gernsheim: Nach tödlichem Verkehrsunfall/Polizei sucht Zeugen!

Gernsheim (ots) - Nach dem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag (16.01.) auf der Bundesstraße 44, bei dem eine 59 Jahre alte Autofahrerin getötet und ein 39-jähriger Wagenlenker schwerverletzt wurden (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Unabhängig von der Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen, richtet sich der Zeugenaufruf der Beamten insbesondere auch an Spaziergänger und Hundehalter, die für gewöhnlich entlang des betroffenen Streckenabschnitts unterwegs sind und etwas bemerkt haben könnten aber auch an Verkehrsteilnehmer, denen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eventuell etwas aufgefallen ist. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

