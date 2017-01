POL-DA: Lampertheim: Zielrichtung Tresor / Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Lampertheim (ots) - Mit einem Tresor entkamen Kriminelle nach einem Einbruch in eine Tankstelle im Ortsteil Rosengarten in der Nacht zum Dienstag (17.01.). Gegen 1 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Tür in den Kassenraum des Containers in der Straße "Auf der Laubwiese" ein. Im Inneren wurde der Tresor aus der Verankerung gerissen und entwendet. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell