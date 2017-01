POL-DA: Gartenmöbel brannten - Polizei bittet um Hinweise

Büttelborn (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (17.01.2017) brannten in Büttelborn, auf der Gebäuderückseite eines Hauses in der Werrastraße, Gartenmöbel. Als gegen 03:45 Uhr ein Fenster des Hauses durch die Hitzeentwicklung des Brand zerbarst, wurde der 63-jährige Hausbesitzer auf den Brand auf der Terrasse seines Hauses aufmerksam und verständigte sofort die Rettungsleitstelle Groß-Gerau. Durch das zerborstene Fenster konnte sich der Brand bis in die Zwischendecke des Erdgeschosses ausdehnen. Das komplette Haus wurde verraucht und ist zurzeit unbewohnbar. Die alarmierten Feuerwehren aus Büttelborn und Klein-Gerau konnten den Brand zwischenzeitlich löschen. Der Hausbesitzer zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Gartenmöbel in Brand geraten sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: René Bowitz, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell