POL-GG: Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung

Groß-Gerau (ots) - Am 16.01.17, gegen 07:30 Uhr, kam es in Groß-Gerau, Kreuzung Gernsheimer Str./Friedrichstr. zu einer Straßenverkehrsgefährdung, wobei ein PKW an der dortigen Lichtzeichenanlage das Rotlicht missachtete und eine die Gernsheimer Str. überquerende Fußgängerin dabei fast berührte. Der PKW kam entweder aus Richtung B44 oder der Friedrichstraße. Weiterhin kam es anschließend noch zu einer Beleidigung der Fußgängerin durch die/der unbekannte Fzg.-Führer(in). Bei dem PKW soll es sich um einen hellfarbenen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06152-1750 an die Polizeistation in Groß-Gerau zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell