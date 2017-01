POL-DA: Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw

B 44, Gemarkung Gernsheim (ots) - Am Montag (16.01.2017) kam es auf der Bundesstraße 44 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei Pkw waren um 16:35 Uhr im Begegnungsverkehr zwischen Biebesheim und Gernsheim, von Biebesheim kommend kurz hinter Industriemüllverbrennungsanlage (HIM), frontal zusammen gestoßen. Beide aus Stockstadt stammenden, alleine in ihren Fahrzeugen befindlichen Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von den eingesetzten Feuerwehren aus Gernsheim und Biebesheim aus ihren Pkw befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die 59-jährige Fahrerin des beteiligten Toyota-Geländewagens noch an der Unfallstelle. Der 39-jährige Fahrer des beteiligten Audi A6 kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Warum die beiden Fahrzeuge zusammen stießen, ist derzeit noch völlig unklar. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung hinzu gezogen. Die Bundesstraße 44 ist noch zwischen der Landesstraße 3361 und der Bundesstraße 426 voll gesperrt. Die Fahrzeuge müssen noch abtransportiert werden. Gefertigt: PHK René Bowitz, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell