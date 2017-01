POL-DA: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am Montagmorgen (16.01.), befuhr ein 29-jähriger Mann die B3 aus Richtung Eberstadt kommend in Richtung Darmstadt. Da sich der Fahrzeugverkehr vor dem PKW-Fahrer verlangsamte, bremste auch er sein Fahrzeug ab. Hierbei rutschte sein PKW aufgrund der winterglatten Fahrbahn auf ein davorstehendes Fahrzeug auf, welches von einer 72-jährigen Frau gesteuert wurde. Der PKW der Fahrzeuglenkerin wurde in der weiteren Folge in den Graben geschoben, wobei an diesem Totalschaden entstand. Die 72-jährige Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, die Gesamthöhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Berichterstatterin: Marina Hög (Polizeistation Pfungstadt)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

