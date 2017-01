POL-DA: Rüsselsheim: Getränkemarkt erneut im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots) - Ein Getränkemarkt in der Schreberstraße ist innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal in das Visier von Einbrechern geraten (wir haben berichtet). Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht zum Freitag (13.01.) in das Geschäft eingedrungen waren, folgte nun am Samstagabend (14.01.) gegen 23.30 Uhr der zweite Einbruch. Auch in diesem Fall hatten es die Täter, die sich wiederum durch die Eingangstür des Marktes Zutritt in den Verkaufsraum verschafften, auf Zigaretten abgesehen. Zirka 450 Schachteln im Wert von rund 2700 Euro ließen sie anschließend mitgehen. Trotz sofort eingeleiteter, polizeilicher Fahndung, konnten die ungebetenen Besucher flüchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/3534056

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell