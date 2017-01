POL-DA: Rüsselsheim: Jugendliche Diebe auf frischer Tat ertappt/16-Jähriger in Haft

Rüsselsheim (ots) - Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte am Samstagmittag (14.01.) gegen 12.15 Uhr zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche auf frischer Tat am Bahnhof festnehmen, die zuvor durch heftiges Schütteln an einem Automaten für Getränke und Süßigkeiten, die unbezahlte Ware aus dem Gerät bugsierten. Der 16 Jahre alte junge Mann aus Rüsselsheim wurde am Sonntag (15.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Haft gegen den 16-Jährigen an. Er wurde in eine Jugendarrestanstalt eingeliefert. Sein 15-jähriger Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden erwarten nun Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell