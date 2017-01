POL-DA: Darmstadt: Einbrecher unterwegs / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) - Bei ihrer Suchen nach Wertgegenständen haben Einbrecher zwischen Freitagnachmittag (13.01.2017) und Montagfrüh (16.01.2017) Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Heidelberger Straße, der Ohlystraße, der Kirnbergstraße und der Landskronstraße aufgesucht. Lediglich in der Heidelberger Straße waren die Täter in eine Wohnung gelangt und konnten aus dieser Schmuck und eine Handtasche stehlen. In allen anderen Fällen blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Kriminellen schafften es nämlich nicht, die Türen oder Fenster zu den Wohnungen aufzubrechen.

In Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch in der Kirnbergstraße suchen die Ermittler Zeugen, die den Täter bei seiner Flucht gesehen haben. Er wurde am Samstagabend (14.01.2017) gegen 23.30 Uhr von einem Zeugen dabei überrascht, wie er sich an einem Rollladen einer Wohnung zu schaffen macht. Der Flüchtende wird als dünn und circa 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet. Zudem hatte er eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder in den betroffenen Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell