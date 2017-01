POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Hoher Schaden bei Gaststätteneinbruch

Büttelborn (ots) - Auf den Inhalt von Spielautomaten abgesehen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Montag (16.01.) gegen 1.20 Uhr bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Pfarrgasse. Die Täter hebelten die Eingangstür aus, drangen so in die Lokalität ein und brachen anschließend drei Automaten auf. Sie ließen das darin befindliche Geld mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Automatenaufbrecher einen Schaden von rund 12.000 Euro. Wieviel Geld ihnen aus den Spielgeräten in die Hände fiel, kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell