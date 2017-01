POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Autos zerkratzt, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - In der Marienburgstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (15.01.2017) mindestens zwei Autos zerkratzt. Die Beschädigungen am Lack auf der jeweils rechten Fahrzeugseite wurden am Sonntagmittag bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500,- Euro. Betroffen waren ein brauner Kia Rio und ein schwarzer Opel Zafira. Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt ermitteln wegen Sachbeschädigung und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können (06157 / 9509-0).

