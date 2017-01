POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: 20.000 Euro Schaden bei Einbruch in Heimtierfachmarkt

Riedstadt (ots) - Zirka 20.000 Euro Schaden beträgt der Schaden, den bislang unbekannte Kriminelle am Sonntagabend (15.01.) gegen 22.15 Uhr bei einem Einbruch in einen Fachmarkt für Heimtierbedarf in der Lise-Meitner-Straße angerichtet haben. Mit brachialer Gewalt verschafften sich die Täter über das Dach Zugang in den Markt, scheiterten aber anschließend im Gebäude mit ihrem Versuch einen Tresor aufzubrechen und mussten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abziehen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei führte im Anschluss nicht zum Erfolg. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell