POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Arztpraxen im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots) - Zwei im gleichen Gebäude befindliche Arztpraxen in der Bahnhofstraße gerieten in der Zeit zwischen Freitagabend (13.01.) und Sonntagmorgen (15.01.) in das Visier von Kriminellen. Während sie mit ihrem Versuch in eine der Praxen einzubrechen scheiterten, gelang den Tätern der zweite Anlauf. Mit brachialer Gewalt drangen sie in eine benachbarte Augenarztpraxis ein, durchsuchten sämtliche Behandlungsräume und beschädigten hierbei alle Türen. Ob etwas entwendet wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

