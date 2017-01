POL-DA: Bischofsheim: Vandalismus an Schaufensterscheibe und neun Fahrzeugen

Bischofsheim (ots) - Zwei Unbekannte warfen am Freitagabend (13.01.) gegen 21.00 Uhr mit einer Bierflasche die Schaufensterscheibe eines Küchenstudios in der Rheinstraße ein und flüchteten anschließend über die angrenzende Parkanlage in Richtung Röntgenstraße. Zuvor wurden zudem in umliegenden Straßen neun Fahrzeuge durch Abtreten der Außenspiegel sowie durch Zerkratzen der Karosserie beschädigt. Ob auch diese Taten auf das Konto des Duos gehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Den entstandenen Schaden schätzen die Ordnungshüter nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 7000 Euro. Die beiden Täter sind 15-17 Jahre alt, zirka 1,70 und 1,78 Meter groß. Sie sprachen akzentfrei Deutsch. Einer der Männer trug eine Baseballkappe und einen Kapuzenpulli. Sein Komplize trug dunkle Kleidung. Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

