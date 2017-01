POL-DA: Pfungstadt: Zoohandlung und Schule im Visier von Dieben / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) - Diebe beabsichtigten am frühen Sonntagmorgen (15.01.0217) gegen 03.40 Uhr in ein Zoofachgeschäft in der Mainstraße einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter über das Gelände eines benachbarten Baumarktes zu einem Fenster der Zoohandlung. Bei diesem verbogen sie mit Gewalt den Gitterrahmen, schafften es aber trotz mehrfacher Hebelversuche nicht, das Fenster aufzubekommen. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

In eine Schule in der Ringstraße waren Kriminelle am Samstagabend (14.01.2017) kurz vor 19 Uhr eingebrochen. Über das Dach eines Gewächshauses verschafften sich die Täter Zugang zu dem Verwaltungskomplex der Schule. Dort schlugen sie zwei Fenster zu zwei Büros ein und durchsuchten im Anschluss die Räume. Was zur Beute der Täter zählt, steht noch nicht fest.

Die Beamten der Polizeistation Pfungstadt haben in beiden Fällen die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157 /9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell