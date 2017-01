POL-DA: Groß-Zimmern: Diebe bei den Bogenschützen / Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots) - Bislang unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (13.01.2017) und Sonntagmittag (15.01.2017) auf das Gelände der Bogenschützen in der Dieburger Straße gelangt. Dort beabsichtigten die Unbekannten einen Container aufzubrechen, was aber nicht gelang. Zudem rissen sie noch eine Mülleimerhalterung aus dem Boden und warfen sie in ein Gebüsch. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 600,- Euro. Die Polizeistation Dieburg hat die Ermittlungen zu den Tätern übernommen und bittet unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell