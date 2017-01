POL-DA: Roßdorf / Pfungstadt: Einbrecher unterwegs / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf / Pfungstadt (ots) - Bei seiner Rückkehr am frühen Samstagmorgen (14.01.2017) musste ein Hausbewohner in der Straße "Am Bessunger Forsthaus" in Roßdorf feststellen, dass während seiner Abwesenheit seit Freitagnachmittag (13.01.2017), Einbrecher das Haus aufgesucht und in den Wohnräumen nach Wertsachen gesucht hatten. Über die Eingangstür hatten sich die Kriminellen mit Gewalt Zugang verschafft. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Geld, einen Fernseher und einen Laptop.

In der Straße "An der Weißmühle" in Gundernhausen waren vermutlich die gleichen Täter am Samstag (14.01.2017) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 22.00 Uhr aktiv. Auch hier brachen sie mit Gewalt die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Zur Beute der Täter zählen Schmuck, eine Kamera und ein Autoschlüssel.

In Pfungstadt bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße am Sonntag (14.01.2017) kurz nach Mitternacht, dass bislang unbekannte Täter am Türschloss der Haustür hantiert hatten. In das Haus waren die Täter allerdings nicht gelangt, so dass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

In allen Fällen hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Täter geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell